Peter R. de Vries over filmpje fatale arrestatie Paul Selier: 'Politie heeft veel uit te leggen' De politie doet onderzoek na het incident op de Oude Dreef in Waddinxveen (Foto: MediaTV)

DEN HAAG - De politie heeft veel uit te leggen over het filmpje waarop te zien is hoe Paul Selier vrijdag in Waddinxveen werd gearresteerd. Dat zegt misdaadverslaggever Peter R. de Vries in een reactie op Twitter. 'Het filmpje is weliswaar een korte momentopname, maar ziet er niettemin zeeeeer verontrustend uit.'

Volgens politiewetenschapper Jaap Timmer is het nog te vroeg om conclusies te trekken enkel op basis van het filmpje van de arrestatie van Selier. In het NOS Radio 1 Journaal zei hij dat er meer aan hand kan zijn geweest. Het gaat immers om een fragment van 35 seconden en daarvoor en daarna kan nog van alles gebeurd zijn. 'Als we met z'n allen willen dat dit goed en zorgvuldig wordt onderzocht en gewogen, moeten we niet ongeduldig zijn en binnen een paar uur na zo'n incident een oordeel willen vellen.' De 39-jarige Hagenaar Paul Selier overleed na de ogenschijnlijk gewelddadige arrestatie op de Oude Dreef in Waddinxveen. Een getuige vertelde dat Selier op de grond naast zijn auto zat en een verwarde indruk maakte. De familie kreeg na Seliers overlijden van de politie te horen dat 'Paul zich verzette tegen zijn arrestatie en toen in elkaar zakte'. Over de doodsoorzaak kan het OM pas wat zeggen na sectie op het lichaam.

