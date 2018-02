CDA Den Haag wil vijf miljoen reserveren voor kerkenfonds

DEN HAAG - Het CDA Den Haag neemt vijf miljoen euro op in het verkiezingsprogramma voor een Haags Kerkenfonds. Hiermee kunnen kerkgebouwen worden opgekocht en kan er vervolgens een maatschappelijke bestemming voor worden gevonden.

De partij pleit voor een actieve rol van de gemeente bij het behoud van kerken in Den Haag. Steeds meer kerken dreigen uit het straatbeeld van Den Haag te verdwijnen door de afname van het kerkbezoek. Ze worden te koop gezet of gesloopt.

Het CDA betreurt dit omdat hiermee ook een deel van de ziel uit de stad verdwijnt. De partij vindt dat de gemeente tal van functies zoals centra voor jeugd en gezin, welzijn en ouderenvoorzieningen in de wijken heeft die goed in kerkgebouwen geplaatst kunnen worden.



Valkenboskerk

Afgelopen donderdag ontstond discussie in de Haagse gemeenteraad over het verdwijnen van de Valkenboskerk. Een alternatiefplan tot behoud van de bewoners is volgens wethouder Joris Wijsmuller niet haalbaar. Een meerderheid van de gemeentearaad vindt dat hij wel wat moet doen voor de Valkenboskerk.

LEES OOK: Al die leegstaande Haagse kerken, wat moeten we er eigenlijk mee?