Benefietavond zieke Sander Molenaar levert 11.000 euro op

KATWIJK - De benefietavond voor de ernstig zieke Sander Molenaar heeft 11.000 euro opgeleverd. Dat geld gaat naar Stichting Juul. Voor aanvang van de voetbalwedstrijd Katwijk - Excelsior Maassluis werd dat bedrag bekend gemaakt en werd de cheque overhandigd.

Katwijk organiseerde anderhalve week geleden een benefiet voor haar ernstig zieke teammanager. De 38-jarige Molenaar heeft kanker. Meer dan tweeduizend mensen kwamen op die avond af om Molenaar en zijn familie een hart onder de riem te steken.

Tijdens die avond werd ook stilgestaan bij iedereen die vecht tegen deze ziekte of ermee te maken heeft gehad. Via een veiling werd er geld opgehaald voor Stichting Juul, dat als doel heeft zoveel mogelijk geld op te halen om het Prinses Maxima Centrum in Utrecht te ondersteunen voor het onderzoek en de behandelingen van en naar kinderkanker.