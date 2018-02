Deel dit artikel:











Kunstenaar deelt kleding uit aan daklozen Kunstenaar deelt kleding uit aan daklozen | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Kunstenaar Timothy Zwitser is met vrienden en bekenden een kleding-inzamelingsactie begonnen voor dak-en thuislozen. ‘Het is winter en dan hebben daklozen het extra zwaar en dat raakt me heel erg‘, vertelt Zwitser.

'Ik vond dat ik in actie moest komen en ben begonnen met het inzamelen van kleding en kijk eens', hij knikt naar de grote berg met vuilniszakken, ‘dat is goed gelukt.’ Nu gaan we op gouden fietsen een rondje maken langs opvangcentra voor dak- en thuislozen en de kleding aanbieden. De eerste stop is bij de Grote Kerk daar staat Roemeense Veronica ietsje verderop het straatnieuws te verkopen. Timothy en zijn inzamelaars hebben een dikke jas voor haar en twee paar schoenen. Veronica glundert, 'wat ben ik hier blij mee, eindelijk een warme jas. Nederlandse mensen zijn fantastisch', roept ze terwijl ze haar kleding in een grote tas stopt en tevreden wegwandelt.