Volkszanger John Medley organiseert demonstratie tegen politiegeweld

DEN HAAG - De Haagse zanger John Medley wil op 19 februari een demonstratie houden tegen politiegeweld. Directe aanleiding is de aanhouding en het overlijden van de 39-jarige Paul Selier in Waddinxveen.

Medley heeft een aanvraag ingediend om op het Binnenhof te demonstreren. De gemeente Den Haag moet dit nog wel goedkeuren. De zanger verwacht maandag pas een reactie op zijn aanvraag. Medley is heel erg geschrokken van de beelden van de aanhouding, vertelt hij aan Omroep West.

'Hij was een rustige, vriendelijke, hardwerkende jongen', zegt Medley. Hij kende Selier van de camping waar ze allebei kwamen en hij zag hem regelmatig in het centrum van Den Haag.



'Ik heb al flyers laten maken'

De beelden blijven maar door zijn hoofd spoken. 'Vooral het gegil van Paul, dat gaat door merg en been', zegt Medley. 'We moeten iets doen tegen dit geweld. Alleen maar roepen dat je het er niet eens mee bent is niet genoeg. Ik hoop dat veel mensen in actie komen, daarom heb ik al flyers laten maken', aldus een strijdvaardige John.

