Moskee in aanbouw in Den Haag beklad Ahi Evran Moskee beklad | Foto: Facebook

DEN HAAG - Bij de nieuwbouw van de Ahi Evran moskee in Den Haag is een reclamedoek beklad. Dat is door de moskee aan Omroep West bevestigd. De bekladding zou gebeurd zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aan het Vredeoord.

Op het reclamedoek is een hakenkruis en een leus gespoten. In het Turks staat er: 'Moordenaar Erdogan'. Het bestuur zegt in een bericht op Facebook geschokt te zijn door het voorval. Er zal aangifte worden gedaan bij de politie in Den Haag.