Wassenaarse politiek weet al een jaar van regeling voor Hoekema

WASSENAAR - Alle politieke partijen in Wassenaar zijn al een jaar op de hoogte van het feit dat achter de schermen werd gewerkt aan een extra uitkering voor oud-burgemeester Jan Hoekema. Die constructie werd al in werking gezet voordat Charlie Aptroot waarnemend burgemeester werd in die gemeente. Bovendien wisten alle politieke partijen dat Hoekema en diens vrouw Marleen Barth na zijn vertrek nog langer in de dienstwoning mocht blijven wonen. Dat blijkt uit een besluitenlijst van het presidium – het dagelijks bestuur – van de gemeenteraad van 16 januari 2017 over de kwestie die in bezit is van Omroep West.

Uit het vertrouwelijke stuk blijkt dat tijdens die vergadering op de dag van de installatie van Aptroot als waarnemend burgemeester over de kwestie wordt gesproken door het presidium. De regeling is dan al voor een deel rond. Alleen, staat in het verslag, moet definitieve tekst nog worden 'afgehecht'. Tijdens de vergadering zijn bijna alle fractieleiders aanwezig. Alleen VVD-fractievoorzitter Caroline Klaver-Bouman is er niet. Zij wordt vervangen door partijgenoot Jacob Jan Bakker.

De vergadering staat voor het eerste deel onder leiding van de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Bert Ooms van Passie voor Wassenaar. Hij heeft dan al samen met wethouder en interim-burgemeester Bert Doorn verkennende gesprekken gevoerd met Hoekema. Aptroot – ook burgemeester van Zoetermeer – moet die later alleen nog verder uitwerken.



Nog geen besluit

Het presidium oordeelt tijdens de vergadering dat er dan nog geen besluit kan worden genomen over de verdere afwikkeling van de kwestie. De gemeenteraad zou dit moeten doen als er inderdaad sprake van is dat Hoekema meer geld meekrijgt dan volgens de wet mag.

Hoekema was van 2007 tot 2016 burgemeester van Wassenaar. In december van dat jaar legt hij zijn functie neer wegens een 'vertrouwensbreuk' tussen hem en de gemeenteraad. Sindsdien is hij aan zijn tweede klus bezig als waarnemend burgemeester.



Onthullingen NRC

De regeling met Hoekema komt afgelopen week naar buiten door onthullingen van NRC. De bedoeling van de constructie is om het wachtgeld van de voormalige burgemeester tien maanden lang aan te vullen. Zo krijgt hij tot aan zijn AOW niet 80 procent, maar 100 procent van de bezoldiging. Als dat uitlekt, besluit Hoekema de 17.800 euro terug te storten. Zelf stelt hij dat er niets mis is met de extra uitkering.

Juristen zien dat anders. 'De extra financiële afspraken zijn niet in overeenstemming met de wettelijke regelingen', stelt bijvoorbeeld hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga van de Rijksuniversiteit Groningen in NRC.



Ambtswoning

Vraagtekens zijn er ook bij het lang verblijf in de dienstwoning van bijna twee miljoen euro. De afspraak is dat Hoekema en Barth hier nog een jaar in mogen blijven wonen terwijl zij daarvoor een vergoeding betalen van ruim 1.400 euro per maand. Uit e-mails waaruit de krant citeert, blijkt dat Barth nog probeert een korting te bedingen van ruim 400 euro.

De kwestie leidde afgelopen week tot veel onrust, ook bij de landelijke politiek. Zo zegt de landelijk voorzitter van D66 dat zij de constructie zou ontraden. Barth is fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer en zij moet zich verantwoorden bij haar eigen partijbestuur. Pikant detail is dat Barth haar verzoeken om huurverlaging richt aan de gemeentesecretaris van Wassenaar, Hélène Oppatja. En die zit ook weer in het landelijk bestuur van de PvdA.



Geen commentaar

Charlie Aptroot wil geen commentaar geven op de kwestie. Raadslid Bert Ooms wil ook niet op de notulen reageren omdat die geheim zijn. Wel bevestigt Ooms dat hij en wethouder Bert Doorn (die dan even waarnemend burgemeester is) direct na het bekend worden van het vertrek van Hoekema gesprekken is gaan voeren met 'het echtpaar Hoekema'. 'Dat gebeurde op verzoek van de heer en mevrouw Hoekema. Die hebben hun wensen naar voren gebracht en toen zijn we daarover gaan praten.'

Over wat er vervolgens gebeurde, verschillen de meningen. In het verslag van het presidium staat dat de overeenkomst op 16 januari tijdens die bewuste vergadering al grotendeels klaar moet zijn. Want: de 'definitieve tekst' kan de dag erna al 'worden afgehecht'. Volgens sommige goede bronnen stond toen ook een bedrag al vast. Ooms ontkent dat en zegt dat Aptroot de kwestie overnam en 'in z'n eentje' een regeling trof. 'Wij kregen te horen dat alles juridisch in orde was en waren blij dat Aptroot het zo goed had geregeld. Voor ons is een burgemeester iemand met gezag, dus wij hadden daar vertrouwen in.'