Burgemeester Rijswijk nieuwe voorzitter Badmintonbond Michel Bezuijen | Foto: Gemeente Rijswijk

RIJSWIJK - Michel Bezuijen, de burgemeester van Rijswijk, is benoemd tot voorzitter van Badminton Nederland. De bondsvergadering in Almere was unaniem in de keuze voor Bezuijen.

De 51-jarige Bezuijen is de opvolger van oud-badmintonner Clemens Wortel, die in november aftrad. De sportieve burgervader van Rijswijk bekleedt sinds 2014 de functie van vicevoorziter van zwembond KNZB.