ADO Den Haag haalt punt op bij Heracles Almelo

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zaterdag een punt gepakt tegen Heracles Almelo. Na een eerste helft vol Haagse kansen was het tweede bedrijf duidelijk voor de thuisploeg. Via een snoeiharde pegel zette Bjorn Johnsen ADO op voorsprong, maar na de theepauze tekende Reuven Niemeijer voor de gelijkmaker: 1-1. Meer doelpunten vielen er niet, al waren er voor beide ploegen volop kansen.

Dat begon al in de derde minuut van de wedstrijd. De bal kwam uit een hoekschop voor de voeten van Lex Immers, die de bal op de paal schoot. Een goed kwartier later was het wel raak voor de nummer negen van de ranglijst. Johnsen haalde vernietigend uit met links en scoorde via de onderkant van de lat zijn negende van het seizoen.

Kansenregen

De Noor kreeg op slag van rust een grote kans op de 0-2, maar zijn inzet belandde in de handen van doelman Bram Castro.

De gelijkmaker viel in de 54e minuut. Niemeijer rondde een fraaie combinatie af met een zuiver schot in de linkerbovenhoek. Heracles kreeg vervolgens kansen op meer, maar de Haagse doelman Robert Zwinkels wist een vlammend schot van Jamiro Monteiro nog net weg te tikken. Drie kopballen van de Almelose spits Vincent Vermeij misten ook doel.

Scoreverloop Heracles Almelo - ADO Den Haag 1-1 (0-1): 0-1 Johnsen (21’), 1-1 Niemeijer (54’)

Opstelling Heracles Almelo: Castro; Breukers, Pröpper, Wuytens (46. Van den Buijs), Hardeveld; Niemeijer, Jakubiak, Monteiro; Peterson (78. Navratil), Vermeij, Kuwas.

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Pinas (86. N. Kuipers), B. Kuipers; Immers, El Khayati (78. Gorter), Bakker; Becker, Johnsen, Hooi (58. Falkenburg).

Gele kaart(en): Niemeijer (Heracles Almelo), Immers, B. Kuipers (ADO Den Haag)

Rode kaart(en): n.v.t.

Scheidsrechter: Lindhout

Toeschouwers: 10.127 (Polman Stadion, Almelo)