Deel dit artikel:











Zwaargewonde bij brand sociaal pension De Binnenvest in Leiden Brand bij De Binnenvest Leiden | Foto: Regio15 Brand De Binnenvest Leiden | Foto: Unity

LEIDEN - Bij een uitslaande brand in het sociaal pension De Binnenvest aan het Morspad in Leiden, is zaterdagavond een zwaargewonde gevallen. Dat meldt mediapartner Unity. Het slachtoffer is door de brandweer uit het pand gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het pand is ontruimd.

De hulpdiensten rukten massaal uit. De brandweer kreeg rond 21.40 uur een melding binnen en schaalde al snel op naar een grote brand. Rond 22.15 uur was de brand onder controle. Er kwamen meerdere ambulances ter plaatse. Vier slachtoffers zijn ter plekke behandeld voor rookinhalatie. Volgens een woordvoerster van de brandweer zijn de geëvacueerde bewoners opgevangen in een restaurant in de buurt. Het is niet duidelijk of ze terug kunnen naar het pension. Het pand wordt door de brandweer geventileerd. Mocht het nodig zijn dan zal voor de bewoners elders opvang worden geregeld.

Oorzaak nog onbekend Zeker twee kamers van het pension zijn uitgebrand. Het vuur is volgens de brandweer ontstaan in een van de kamers. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de brand is de Morsweg in beide richtingen afgesloten.