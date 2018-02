Onze olympiërs: Esmee Visser hoopt Nederland trots te maken

LEIMUIDEN - Nog vijf dagen en dan gaan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea van start met de openingsceremonie. We volgen de negen deelnemers uit onze regio nauwlettend. In aanloop naar Pyeongchang 2018 stellen we elke dag één van onze olympiërs aan je voor. Vandaag: schaatsster Esmee Visser.

Het 22-jarige kind van ijsclub Nut en Vermaak uit Leimuiden is dé verrassing van dit schaatsseizoen. Vanuit het niets veroverde ze net voor de jaarwisseling een ticket voor het olympisch toernooi op de 5000 meter en vervolgens vestigde ze haar naam begin dit jaar door Europees kampioen op de 3000 meter te worden. 'Het is allemaal nog een beetje onwerkelijk', vertelt Visser aan Omroep West. 'Ik geniet er heel erg van.'

Basissnelheid

Haar eerste Spelen zijn voor Visser één grote sprong in het diepe. 'Ik heb nog geen voorstellingen ervan gemaakt, ga het gewoon over me heen laten komen. Anders kan het misschien alleen maar tegenvallen. Ik ga het gewoon allemaal daar beleven.'

De rijdster van Team Plantina, die als onderdeel van de ploegenachtervolging in 2015 goud won op het WK voor junioren, maakte vorige maand als debutant indruk met haar Europese titel in Kolomna. 'Die 3 kilometer was echt een heel grote verrassing', aldus Visser. 'Dat is heel goed voor mijn basissnelheid op de 5. Het heeft me heel veel zelfvertrouwen gegeven.'

Ze hoopt in de voetsporen van haar illustere clubgenoot Bob de Jong te treden, maar zegt geen idee te hebben wat er mogelijk is in Zuid-Korea. 'Als ik achtste word, ben ik ook niet getreurd. Ik hoop wat moois te kunnen laten zien en Nederland trots te maken. Maar ik probeer er nogal onbevangen in te gaan en niet te veel verwachtingen voor mezelf te scheppen.'



