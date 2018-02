Deel dit artikel:











Fikse brand in meterkast, gewonde naar ziekenhuis Brandweer in de Van Swietenstraat | Foto: Regio15

DEN HAAG - Bij een fikse brand in de Van Swietenstraat in Den Haag is zondagochtend één gewonde gevallen. De brand ontstond volgens de brandweer in de meterkast.

Het vuur brak uit rond 5.30 uur. Meerdere personen werden door de brandweer van het dak, uit de tuin en van het balkon gered. Eén gewonde is met een botbreuk naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de politie. Rond kwart over zes had de brandweer het vuur onder controle. De omwonenden mochten terug naar huis, maar het pand waar de brand was uitgebroken is vooralsnog onbewoonbaar. Zondag is de boel opgeruimd en wordt het pand gelucht. Zondagmiddag wordt besloten of de bewoners weer terug naar huis kunnen.