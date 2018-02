Deel dit artikel:











Ruiten van Westlandse auberginekweker vernield Kapotte ruiten (Foto: Facebook Daniëlle V Onsln)

'S-GRAVENZANDE - Meerdere ruiten van een auberginekwekerij aan de Meloenlaan in 's-Gravenzande zijn in de nacht van zaterdag op zondag vernield. De eigenaar van het bedrijf schrijft dat in een bericht op Facebook.

Op de foto is te zien dat meerdere ruiten kapot zijn. Naast de kas liggen grote glasscherven. Volgens de eigenaar is er bloed aangetroffen. Ze is op zoek naar getuigen: 'Mocht iemand iets gezien hebben of iemand kennen met kapotte handen, graag reageren!' Het bericht op Facebook wordt massaal gedeeld.