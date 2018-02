Deel dit artikel:











Weekoverzicht: Schokkende beelden arrestatie Waddinxveen De politie doet onderzoek op de plek waar Paul Selier om het leven kwam. (Foto: MediaTV)

REGIO - Omroep West ontvangt vrijdag beelden van een arrestatie van een man in Waddinxveen. Daarop is te zien dat hij in bedwang wordt gehouden en wordt geslagen door een agent. De VVD presenteert een plan voor de Scheveningse haven. Dit en veel meer in het weekoverzicht van Omroep West.