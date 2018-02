Zomerspektakel met Anouk en DI-RECT helemaal uitverkocht

ALPHEN AAN DEN RIJN - Ze vlogen over de toonbank: alle 13.000 kaarten voor het Zomerspektakel aan het Meer in Alphen aan den Rijn zijn verkocht. Op het evenement op vrijdag 1 juni treden onder meer Anouk en DI-RECT op.

Vorige week meldde de organisatie dat er er nog maar 3.500 kaarten beschikbaar waren. Acht dagen na de start van de verkoop is het evenement nu dus helemaal uitverkocht.

De organisatie gaat volgens mediapartner Studio Alphen samen met de gemeente Alphen onderzoeken of de capaciteit kan worden uitgebreid naar 15.000. 'We staan daar zeker voor open. We moeten goed kijken of dat veilig is', meldt de gemeente.



Mystery guest

Bezoekers van het evenement krijgen ook nog een optreden van een 'mystery guest'. De organisatie maakt later bekend wie dat is. Het Zomerspektakel aan het Meer duurt drie dagen, maar voor de zaterdag en zondag is de entree gratis.

Vorig jaar was het festival ook al na een week uitverkocht. Toen traden Guus Meeuwis, Kensington en Edwin Evers Band op op de openingsavond.