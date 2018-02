Deel dit artikel:











Man mogelijk beschoten in Den Haag Foto: ANP

DEN HAAG - Een 23-jarige man uit Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag mogelijk beschoten op de Trekweg in Den Haag. De man zat in zijn auto toen hij dacht te zien dat iemand op hem schoot. Daarna zou een persoon weggerend zijn.

De Rotterdammer zat rond 3.10 uur in zijn auto op de Trekweg toen hij iemand in zijn ooghoeken zag. Hij reed weg, waarna er vermoedelijk op hem geschoten werd. Daarna zag hij een zwarte auto de Ketelstraat inrijden. De man belde de politie. Agenten hielden kort daarna vijf mensen in een auto aan, maar die bleken er niets mee te maken te hebben.

Kogelinslag Onderzoek ter plaatse op de Trekweg, tussen Roeivereniging Laak en de Jupiterkade, leverde geen aanwijzingen van een schietincident op. Wel werd er een kogelinslag gevonden in de auto van de Rotterdammer. De politie vraagt getuigen zich te melden.