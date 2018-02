Deel dit artikel:











Glasgerinkel verraadt jonge inbrekers Foto: John van der Tol

ZOETERMEER - Drie jongens van 13 en 15 jaar oud zijn zaterdagavond aangehouden in Zoetermeer toen ze probeerden in te breken in een huis aan de Palestrinarode. Een man die zijn hond uitliet hoorde glasgerinkel en ging eropaf.

Iets voor 22.00 uur hoorde de man glasgerinkel en zag hij twee jongens in de achtertuin van het huis staan. Hij sprak ze aan, waarna de jongens de benen wilden nemen. De man wist één van de jongens vast te pakken, maar de ander wist te ontkomen. De vastgehouden verdachte werd overgeleverd aan de politie, en al snel werd de gevluchte verdachte gevonden. Na onderzoek kwam ook de derde verdachte in beeld. De verdachten zitten vast voor verhoor.