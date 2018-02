Sociaal pension in Leiden aantal dagen onbewoonbaar door brand

Deel dit artikel:











LEIDEN - Het sociaal pension aan het Morspad in Leiden zal nog een aantal dagen onbewoonbaar zijn. Door een brand zaterdagavond moesten alle bewoners worden geëvacueerd. 'We zijn nu druk met schoonmaken. Gelukkig hebben we onderdak gevonden voor alle 27 bewoners', zegt directeur Emmy Klooster.

Eén persoon werd zaterdag zwaargewond uit het pand getild door de hulpdiensten en is opgenomen in het ziekenhuis. Drie mensen werden ter plekke behandeld door ambulancemedewerkers, omdat ze rook hadden ingeademd. Twee kamers van het pension zijn volledig uitgebrand. 'Het is een flinke klus om alles schoon te maken en goede opvang voor iedereen te regelen', zegt directeur Klooster. 'Gelukkig kunnen alle bewoners een paar nachten terecht in Nieuwe Energie, ook een onderdeel van De Binnenvest. We gaan vannacht zelfs door met schoonmaken en hopen snel weer in ons pand te kunnen.'

