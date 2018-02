IJsclub in De Lier gaat ervoor: 'Dinsdag of woensdag hier schaatsen'

DE LIER - Nu het kwik langzaam daalt en de temperaturen waarschijnlijk onder nul gaan komen, stijgt de schaatskoorts in de regio. Zo ook in De Lier. Daar worden de sproei-installaties van de ijsbaan bij IJsvereniging Hard Gaat-Ie weer opgestart, in de hoop dat er komende week geschaatst kan worden.

Het is voor het eerst deze winter dat de ijsclub in actie komt. 'Laten we hopen dat alles het nog doet', zegt een vrijwilliger lachend. 'Nee, hoor. Niemand hoeft zich zorgen te maken. Alles is getest.'

De komende dagen komt de temperatuur overdag nog net boven nul uit, maar 's nachts gaat het wel een paar graden vriezen. De ijsclub denkt dat dat wel genoeg is. 'We gaan het ijs laag voor laag opbouwen', zegt voorzitter Wim van den Berg. 'Dinsdag of woensdag kan er hier geschaatst worden', zo besluit hij.

