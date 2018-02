DEN HAAG - Een zeilboot met twee gebroken masten is zondagmiddag door een boot van de KNRM van zee gehaald. Dat meldt nieuwswebsite Regio15.

Hoe de twee masten zijn gebroken is niet duidelijk. Op foto's is wel te zien dat er flink wat schade aan de boot is. Niemand raakte gewond, zo weet Regio15 te melden. Bij de hulpactie werd ook een helikopter van de politie ingezet.

LEES OOK: Scheveningsche Roeivereeniging zoekt nieuwe botenopslag