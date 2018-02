Deel dit artikel:











Hamburgerrestaurant overvallen in Den Haag De verdachte van de overval zou een vuurwapen hebben gebruikt. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Bij een vestiging van hamburgerrestaurant Big Burger On Wheels aan de Laan van Meerdervoort, ter hoogte van de Laan van Eik en Duinen, in Den Haag heeft zondagavond een overval plaatsgevonden. Of er iets is buitgemaakt is niet bekend.

De overval vond plaats rond kwart voor negen. De verdachte zou bij de overal een vuurwapen hebben gebruikt en daarna te voet zijn gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen. Na de overval heeft de politiehelikopter enige tijd boven het stadsdeel Segbroek gevlogen.



Over een signalement is op dit moment nog niets bekend, omdat het gezicht van de overvaller was bedekt.

