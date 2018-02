West Wekker: Sociaal pension nog onbewoonbaar en HIJS wint beker

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is maandag en dus het begin van een nieuwe werkweek. Wij hebben vanochtend het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Zo is een sociaal pension in Leiden nog onbewoonbaar na een brand. En de ijshockeyers van HIJS wonnen zondagavond de Nederlandse beker.

1. Sociaal pension in Leiden aantal dagen onbewoonbaar door brand

Het sociaal pension aan het Morspad in Leiden zal nog een aantal dagen onbewoonbaar zijn. Door een brand zaterdagavond moesten alle bewoners worden geëvacueerd.

2. IJshockeyers HIJS veroveren met overmacht Nederlandse beker

Met volle overtuiging hebben de ijshockeyers van HIJS zondag de Nederlandse beker veroverd. Opponent UNIS Flyers Heerenveen werd in een sfeervolle Uithof met klinkende cijfers aan de kant gezet: 3-7.

3. Hamburgerrestaurant overvallen in Den Haag

Bij een vestiging van hamburgerrestaurant Big Burger On Wheels aan de Laan van Meerdervoort, ter hoogte van de Laan van Eik en Duinen, in Den Haag heeft zondagavond een overval plaatsgevonden. Of er iets is buitgemaakt is niet bekend.

4. Onze olympiërs: Esmee Visser hoopt Nederland trots te maken

Nog vijf dagen en dan gaan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea van start met de openingsceremonie. We volgen de negen deelnemers uit onze regio nauwlettend. In aanloop naar Pyeongchang 2018 stellen we elke dag één van onze olympiërs aan je voor. Vandaag: schaatsster Esmee Visser.

5. IJsclub in De Lier gaat ervoor: 'Dinsdag of woensdag hier schaatsen'

Nu het kwik langzaam daalt en de temperaturen waarschijnlijk onder nul gaan komen, stijgt de schaatskoorts in de regio. Zo ook in De Lier. Daar worden de sproei-installaties van de ijsbaan bij IJsvereniging Hard Gaat-Ie weer opgestart.

Weer: In de ochtend is veelal bewolkt, maar later komt de zon iets vaker tevoorschijn. Het blijft wel koud, de temperatuur komt niet veel verder dan drie graden.

TV West:

Durf te koken!

In het kookprogramma Durf te koken! laat de Haagse kok Xander Dumerniet - bekend van het SBS-programma Oh Obesitas - je iedere maandag in tien minuten zien hoe je een lekker en makkelijk gerecht op tafel zet. Vlees, vis, vegetarisch, voorgerechten en desserts, Xander maakt het allemaal. En het leukste is: jij kan het ook!