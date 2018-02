Deel dit artikel:











Brand in parkeergarage onder flat, aantal bewoners op straat Brand garage Dedemsvaartweg | Foto: Regio 15

DEN HAAG - Bij een brand in een parkeergarage onder een flat aan de Dedemsvaartweg in Den Haag zijn in de nacht van zondag op maandag een auto en een scooter in vlammen op gegaan. Bewoners van een aantal bovenliggende flats moesten hun woning verlaten.

Het vuur werd kort voor 4.00 uur ontdekt in de parkeergarage van het negen verdiepingen tellende complex. De brandweer had het vuur binnen een uur onder controle. Wel moesten de bewoners op de eerste etage direct boven de garage hun woningen verlaten. Er vielen geen gewonden. De brandweer was om even voor vijf uur nog bezig met meting in de flat om te controleren of er giftige gassen waren vrijgekomen. Maar volgens een woordvoerder zag het er toen naar uit dat iedereen binnen korte tijd weer naar huis mocht. Er was ook relatief weinig rook in het gebouw terecht gekomen, aldus de woordvoerder.