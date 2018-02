Fans kijken Super Bowl in bioscoop

DEN HAAG - De meeste mensen lagen vannacht lekker op één oor, maar een aantal die-hard fans was naar Pathé Spui gegaan om op groot scherm naar de Super Bowl te kijken. Deze American Footbalwedstrijd wordt ook wel het grootse eendaagse sportevenement ter wereld genoemd.

Pathé had optimistisch de grootste bioscoopzaal opengesteld. Er waren ruim 100 kaartjes verkocht. De American footballfans konden vanaf middernacht tot 5.00 uur 's ochtends de wedstrijd tussen de New England Patriots en Philadelphia Eagles live volgen.

'Ik heb het naar mijn zin, het is een goede sfeer en de mensen zijn harstikke enthousiast', vertelt een bezoeker. De helft van de zaal juichte voor de New England Patriots de andere helft van de bezoekers bleek fan te zijn van Philadelphia Eagles. En dit laatste team wist de titel te pakken.



Lange nacht

In het U.S. Bank Stadium in Minneapolis werd het 41-33. Toen hadden de fans in de bioscoop er een lange nacht opzitten.