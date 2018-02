Joods monument bij Haagse zorginstelling Parnassia beklad

DEN HAAG - Het Joods monument dat onlangs werd onthuld op het terrein van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Parnassia in Den Haag is beklad. Maandagochtend werden tekens op het monument ontdekt.

Het monument staat op het complex van Parnassia aan de Haagse Albardastraat. Het werd in de laatste week van het jaar onthuld ter herinnering aan patiënten en onderduikers die in de oorlog werden weggevoerd.

De bekladding is maandagochtend verwijderd van het monument.



Geen antisemitisme

Secretaris Ronny Naftaniël van de stichting Joods Erfgoed uit Den Haag is geschrokken van de bekladding. Maar hij zegt erbij dat het teken geen antisemitische betekenis heeft. 'Het is afschuwelijk dat het gebeurd is. Het monument staat er net, en dit mag natuurlijk niet gebeuren. Maar de bekladding lijkt niet gericht tegen Joden.'

Hebt u meer informatie over de betekenis van dit teken, of hebt u het vaker gezien?

