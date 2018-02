Badkuip verloren op de A4 bij Leiden

Badkuip op de A4 | Foto: AS Media

LEIDEN - De mannen van Rijkswaterstaat zijn wel wat gewend, maar maandagmorgen keken ze wel heel raar op. Op de vluchtstrook van de A4 bij Leiden lag een badkuip. Hoe die op de snelweg terecht is gekomen, is niet bekend. Waarschijnlijk heeft iemand het ding verloren.

Kantonniers van Rijkswaterstaat konden de badkuip niet meenemen, omdat het voorwerp te groot is. Daarom is de badkuip in veiligheid gebracht en achter de vangrail geplaatst.

Volgens een woordvoerster van Rijskwaterstaat is een aannemer ingeschakeld om de badkuip later weg te halen. Mensen die de tobbe missen, kunnen zich melden bij Rijkswaterstaat.