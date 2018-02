Zanger Wulf treedt op tijdens Waterpop

WATERINGEN - De eerste artiesten voor het gratis festival Waterpop in Wateringen zijn maandag bekendgemaakt. Onder meer singer-songwriter Wulf geeft op zaterdag 28 juli een optreden. De zanger scoorde vorig jaar een grote hit met het nummer 'Mind Made Up'.

Lieuwe Albertsma, zoals Wulf eigenlijk heet, is ook bekend van dancehit Summer on You van Sam Feldt en Lucas & Steve.

De organisatie maakte verder de komst van Projekt Rakija bekend. De band combineert balkanmuziek met een energieke mix van dansbare beats, exorbitante blazers en schreeuwende gitaren. Ook bluesrockband Leif de Leeuw Band komt naar het Wateringse Hofpark.

