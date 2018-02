Deel dit artikel:











Houten schuur in Roelofarendsveen in de as gelegd Brand aan de Witte Singel | Foto AS Media

ROELOFARENDSVEEN - In een houten schuur in Roelofarendsveen is maandagmiddag brand uitgebroken. De loods stond achter een woonhuis aan de Witte Singel. Rond 12.45 uur had de brandweer het vuur onder controle.

De schuur stond in een achtertuin en was niet makkelijk te bereiken. Daarom werd direct veel materieel ingezet. Bij de bluswerkzaamheden kwam veel rook vrij. Mensen in de buurt die daar last van hadden, werd geadviseerd deuren en ramen dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. Bij de brand is een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen. Volgens de brandweer lijkt de verspreiding beperkt tot de betreffende tuin. De gemeente Kaag en Braassem houdt de buurtbewoners op de hoogte over de eventuele verwijdering van het asbest. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De schuur moet als verloren worden beschouwd.