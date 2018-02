Geheim achter beter schaatsen na millennium misschien ontdekt

DELFT - Al 3000 jaar in de geschiedenis van de mensheid wordt er geschaatst. Maar de ideale schaatsslag is al die tijd nog steeds niet gevonden. Hoe kunnen een kleine Japanner en een lange Nederlandse topschaatser allebei evenveel prijzen winnen en toch anders schaatsen? Dat vroeg de Delftse promovenda Eline van der Kruk zich af. Donderdag promoveert zij op haar onderzoek naar meetschaatsen.

Een van de belangrijkste ontdekkingen tijdens haar onderzoek is het meten van de stuurhoek. Bij de stuurhoek wordt gekeken naar onder meer het gewicht, beenlengte en kracht van de schaatser. Voor het onderzoek plakte zij schaatsers vol met sensoren die de bewegingen opmeten op de computer.

Speciaal voor dit onderzoek heeft zij in haar lab op de Technische Universiteit Delft een computermodel van een schaatser gemaakt die de bewegingen van de schaatser simuleert en evalueert. De computer berekent dan voor iedere schaatser verschillende slagen, die weer gebruikt kunnen worden als feedback tijdens trainingen door coaches en schaatsers. Zo wordt de ideale schaatsslag voor de schaatser gevonden. Doel hiervan is om de schaatsprestaties te optimaliseren.



Onderzoek is eerste aanzet

Volgens Van der Kruk is het nauwkeurig meten van de aspecten van de schaatsbeweging, zoals de zogenoemde stuurhoek, echter wel lastig. Dit komt doordat het vastleggen van de rijdende schaatsers met nauwkeurigheid complexer is dan gedacht. De juiste technologie op het gebied van de sensoren ontbreekt nog en hierdoor kunnen de metingen nog niet zuiver worden gemeten. Toch vindt ze dat haar onderzoek een waardevolle bijdrage levert op dit gebied, het is een eerste aanzet.

Voor de aankomende Olympische Spelen worden de resultaten nog niet meegenomen. Maar Van der Kruk hoopt wel voor de volgende Spelen meer onderzoek te hebben gedaan, zodat de resultaten dan wel gebruikt worden.

