Bewoners geschrokken na brand in sociaal pension

LEIDEN - De bewoners van het sociaal pension in Leiden zijn erg geschrokken van de brand die zaterdagavond in het pand aan het Morspad woedde. Dat zegt directeur Emmy Klooster van De Binnenvest maandag. 'Dat heeft verschillende uitwerkingen. De één wordt heel druk, de ander juist stil.'

Het sociaal pension heeft veel begeleiders opgeroepen om de cliënten bij te staan. Ook assisteren maatschappelijk werkers en medewerkers van de GGZ bij de begeleiding van de bewoners.

Zaterdagavond brak brand uit in een kamer van het pension. Eén bewoner raakte zwaargewond, hij is eerst naar het LUMC gebracht en later vervoerd naar het brandwondencentrum in Beverwijk. Alle bewoners werden geëvacueerd. 'Het was laat in de avond, veel cliënten lagen al op bed', zegt Klooster. 'Sommige bewoners hebben we in pyjama opgepakt en naar een andere locatie gebracht. Daar moesten de mensen eerst op noodbedden slapen, maar inmiddels heeft iedereen een normaal bed.'



Ontroerd door hulp

Klooster is ontroerd door alle hulp die dit weekend is geboden. 'Het Rode Kruis is gebleven totdat alles op orde was en iedereen weer onderdak had. Brandweer, politie en gemeente zijn continu aanwezig. En veel medewerkers hebben spontaan hulp geboden, ook buiten hun reguliere diensten om', zegt ze.

Het duurt nog enkele dagen voordat de cliënten weer naar hun eigen woning terug kunnen. De cliënten komen maandag kijken of er nog persoonlijke spullen gered kunnen worden. Klooster: 'De cliënten komen één voor één met hun persoonlijk begeleider naar het huis om te kijken wat er bewaard kan worden, en wat er echt weg moet omdat het is aangetast door de brand. We zorgen dat ze de uitgebrande kamer niet zien, en we hebben afspraken gemaakt met het schoonmaakbedrijf om alles zo rustig mogelijk te laten verlopen.'



Oorzaak

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, zegt Klooster. 'Onze kamers zijn heel brandveilig ingericht, daarom moeten we echt weten hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Maar we wachten de resultaten van het politieonderzoek af.'