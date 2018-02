Nepdakdekker moet de cel in voor oplichting

REGIO - Nepdakdekker Roy S. (31), die mensen in Rijswijk, Delft, Leidschendam-Voorburg, Leiden en Voorschoten heeft opgelicht, krijgt 2,5 jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij vertelde zijn slachtoffers dat hun dak een opknapbeurt nodig had. Als ze hadden betaald, verdween hij zonder de reparaties te hebben uitgevoerd.

Volgens de Haagse rechtbank is bewezen dat S. op die manier 26 mensen tussen 2013 en 2015 heeft opgelicht. Zijn slachtoffers waren vaak oudere mensen. 'Verdachte heeft misbruik gemaakt van hun kwetsbare positie', zei de rechter maandag tijdens de uitspraak. 'Hij overrompelde ze met verzonnen verhalen.'

De slachtoffers kregen een handgeschreven offerte en de verdachte vroeg geld om wat materialen te kopen. Het ging om bedragen van tussen de 500 en 1500 euro. De zogenaamde dakdekker bracht de ouderen zelfs naar de pinautomaat. Daarna verdween de man.



'Geld nodig voor luxe leventje'

Roy S. werd in juni 2015 opgepakt. Tijdens de behandeling van zijn rechtszaak twee weken geleden was hij niet aanwezig. De officier van justitie eiste toen een onvoorwaardelijke celstraf van drie jaar. 'Hij deed het uit verveling, omdat hij geld nodig had voor zijn luxe leventje', zei de aanklager over de babbeltrucs van S.

Roy S. is al eerder veroordeeld voor dit soort praktijken en viel telkens in het oude patroon. Hij zou volgens de officier van justitie vorig jaar weer hebben toegeslagen. De advocaat vond het bewijs tegen S. nogal mager. De verdachte heeft ook maar een deel van de oplichtingen bekend.



'Vaag signalement'

Er zou een zekere Geert zijn geweest die de babbeltruc van S. zou hebben gekopieerd. Deze man zou ook beter passen bij het 'vage signalement' dat de senioren opgaven: een man met een Brabants accent en golvend haar. De rechtbank houdt S. toch verantwoordelijk voor alle 26 oplichtingsgevallen.





