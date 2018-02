Geroyeerde leden Haagse moskee weer welkom dankzij 'zoekgeraakte brief'

Deel dit artikel:











DEN HAAG - Zes geroyeerde leden van de Noeroel Islam Moskee in Den Haag zijn voorlopig weer welkom bij alle activiteiten in de moskee op de Scheepersstraat, dat heeft de rechter geoordeeld. De rechter deed uitspraak in het voordeel van de zes. Een 'zoekgeraakte' brief van de advocaat van het bestuur, maakte dat mogelijk.

Het zestal ligt al tijden overhoop met moskeebestuur over toegang. Het bestuur is van mening dat de zes de moskee 'schade hebben toegebracht', door negatieve verhalen te verspreiden. Volgens de zes klopt dat niet. Eerder zei hun advocaat dat ze werden 'kaltgestelt' omdat ze vragen om openheid, onder meer over geldstromen binnen de moskee. Volgens de zes mochten zij daarom aan geen enkele activiteit in de moskee deelnemen. Het bestuur houdt vol dat zij alleen niet welkom zijn bij ledenvergaderingen. De zes starten daarom een bodemprocedure tegen het bestuur van de moskee. Voor zo'n procedure is het nodig dat de partij die voor de rechter gedaagd wordt binnen een bepaalde termijn reageert. Dat moet schriftelijk.

Stuk nooit aangekomen De advocaat van de tegenpartij stuurde vervolgens een stagiair naar de rechtbank om het stuk af te leveren. Maar volgens de rechtbank is het stuk nooit aangekomen. De termijn waarbinnen gereageerd moest worden verliep daarop. De advocaat van het bestuur laat maandag weten dat het gaat om een 'miscommunicatie.' Hij benadrukt dat hij in beroep gaat tegen het besluit van de rechter.

'Vonnis onder de arm' Een van de zes leden laat weten erg blij te zijn met de beslissing van de rechter. 'We zijn afgelopen vrijdag gelijk naar binnen gerend met het vonnis onder de arm.' Naast deze procedure hebben de zes ook nog een zaak lopen om inzicht te krijgen in de geldstromen van de moskee. In die zaak wordt eind februari een uitspraak verwacht.

Zorgen over koers bestuur In dit conflict speelt op de achtergrond ook mee dat de zes zich grote zorgen maken over de koers van het bestuur. De moskee zou volgens de zes in de invloedssfeer zijn terecht gekomen van een wat zij noemen 'sekte' van Brits-Pakistaanse sjeiks. LEES OOK: Ruzie binnen Noeroel Islam moskee draait uit op 'vechtscheiding'