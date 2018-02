Meer treinen tussen Den Haag en Rotterdam, dit moet er gebeuren

REGIO - Er is nog veel werk aan de winkel voor spoorbeheerder ProRail. Op het spoor tussen Den Haag en Rotterdam gaan vanaf 2025 fors meer treinen rijden, maar voordat het zover is moet er nog veel gebeuren.

Het aantal reizigers op het spoor neemt toe. Voor staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur is het daarom hoog tijd om actie te ondernemen. Maandag maakte ze bekend 300 miljoen beschikbaar te stellen om het traject Den Haag-Rotterdam te upgraden.

De lijn moet een zogenoemde 'hoogfrequente spoorlijn' worden. 'We gaan meer sprinters en intercity's laten rijden op dit traject, waardoor het een soort metro-achtige verbinding wordt ', zegt de staatssecretaris tegen Omroep West.



Spoor verdubbelen

Tussen Den Haag en Rotterdam rijden nu zes intercity's en vier sprinters per uur in beide richtingen. Daar moeten twee intercity's en twee sprinters per uur bij komen. Om dat voor elkaar te krijgen moet bijvoorbeeld het spoor tussen Rijswijk en Delft-Zuid worden verdubbeld van twee naar vier.

Bij het aanleggen van de spoortunnel in Delft is rekening gehouden met deze plannen. Er is al een tweede tunnelbuis aangelegd voor die extra sporen. In die tweede buis moet nog wel flink worden geklust. Er hangt nog geen bovenleiding en er liggen nog geen sporen.



Meer aanpassingen

Ook op andere plaatsen moet het spoor worden aangepakt om een hoogfrequente lijn van het traject te maken. In Rijswijk komt een onderdoorgang ter vervanging van overweg ’t Haantje, op de grens van Rijswijk en Delft vervangt ProRail de spoorbrug over de Kerstanjewetering door een bredere spoorbrug.

Station Delft Zuid krijgt een nieuw station met meer perrons en een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Tussen Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal doet ProRail aanpassingen aan spoor en perrons, zodat treinen sneller kunnen binnenkomen en vertrekken.



Even wachten

Treinreizigers moeten nog wel even geduld hebben. Medio 2019 denkt ProRail te kunnen beginnen met de werkzaamheden. Eind 2024 zijn die naar verwachting afgerond. Vanaf 2025 komen de extra treinen dan in de dienstregeling.