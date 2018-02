Deel dit artikel:











Brand in parkeergarage mogelijk aangestoken Brand garage Dedemsvaartweg | Foto: Regio 15

DEN HAAG - De politie houdt er rekening mee dat de brand in de parkeergarage op de Dedemsvaartweg in Den Haag is aangestoken. In de nacht van zondag op maandag gingen een auto en een scooter uit de parkeergarage in vlammen op.

Het vuur werd even voor 4.00 uur ontdekt. De brandweer had de brand binnen een uur onder controle. De bewoners van een aantal bovenliggende flats moesten tijdelijk hun huis uit. De politie doet onderzaak naar de oorzaak van de brand.