Man in scootmobiel komt onder tram De man is onder de tram terechtgekomen. Foto Regio15

LEIDSCHENDAM - Op de Heuvelweg in Leidschendam is maandagmiddag een man in een scootmobiel onder een tram gekomen. De man is zwaargewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, meldt nieuwssite Regio 15.

Een traumahelikopter was opgeroepen om assistentie te verlenen. Het tramverkeer was tijdelijk ontregeld. Rond 17.30 uur reden de trams, 19, 6 en 2 weer de gebruikelijke route. Wel is er nog wat vertraging, meldt de HTM.