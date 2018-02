Onze olympiërs: Lara van Ruijven gaat voor 'het ultieme'

NAALDWIJK - Nog vier dagen en dan gaan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea van start met de openingsceremonie. We volgen de negen deelnemers uit onze regio nauwlettend. In aanloop naar Pyeongchang 2018 stellen we elke dag één van onze olympiërs aan je voor. Vandaag: shorttrackster Lara van Ruijven (25).

Voor de Naaldwijkse wordt het haar tweede olympische toernooi. Vier jaar terug eindigde ze in Sotsji als zeventiende op de 500 meter en kwam ze op de relay (aflossing) niet verder dan de halve finale. Van Ruijven rijdt in Zuid-Korea op dezelfde onderdelen. Daarnaast heeft ze op de 1000 meter ook een derde startbewijs bemachtigd.

Sprinter

Als onderdeel van de aflossingsploeg (met haar Haagse teamgenote Yara van Kerkhof ) werd ze drie keer Europees kampioen: in 2013, 2014 en 2016 . Drie weken geleden liep Van Ruijven in Dresden individueel een EK-medaille mis op de 500 meter. Haar favoriete afstand? 'Dat is zeker de 500 meter, alhoewel ik de 1000 meter ook steeds leuker begin te vinden', vertelt ze aan Schaatsen.nl.

'Op de 1000 komt snelheid, uithouding en tactiek allemaal bij elkaar. Maar uiteindelijk ben ik toch meer een sprinter en past de 500 meter het beste bij me. Het mooie aan de 500 vind ik het starten en dan volle bak de race uitrijden. De 1500 vind ik ook wel een mooie afstand, maar daar ben ik niet supergoed in. Dan is het ook minder leuk. Op de 500 en 1000 kan ik top acht rijden, op de 1500 red ik dat niet.'

Schema

Haar doel? 'Ik wil gewoon een medaille bij de Spelen, dat is het ultieme. En of het dan individueel is of met de relay maakt me niet zoveel uit. Het lijkt me heel erg gaaf om op zo'n evenement een medaille te winnen. Een medaille winnen op een WK is natuurlijk ook supermooi, maar een WK wordt elk jaar gereden. De Spelen worden maar eens in de vier jaar gehouden en zijn veel specialer.'