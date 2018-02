Deel dit artikel:











Bob de Jong weet het zeker: 'Winterspelen worden een succes' Bob de Jong (rechts) met Bart Schouten, schaatstrainer van het Canadese team. (Foto: ANP)

LEIMUIDEN - Of de Olympische Winterspelen van Pyeongchang 2018 een succes worden? 'Dat is geen vraag. Dat is heel duidelijk: ja natuurlijk', zegt 'ervaringsdeskundige' Bob de Jong uit Leimuiden vol overtuiging. Als assistent-bondscoach van de Zuid-Koreaanse allrounders maakte hij in het afgelopen jaar de opbouw van dichtbij mee. 'Alles is piekfijn in orde dankzij een grondige voorbereiding.'

Aan de sfeer in de stadions en in de olympische oorden Gangneung (ijsdisciplines) en Pyeongchang (sneeuwsporten) zal het volgens De Jong ook niet liggen. 'Volgens mij is hier de lage buitentemperatuur vooralsnog het enige klaagpunt in het Nederlandse kamp. Maar ja, er moet toch wat te klagen blijven voor Nederlanders? Als het klagen na afloop van de Winterspelen bij iedereen beperkt blijft tot de winterse kou, dan is dat een goed teken.'

Wat betreft de medailleoogst voor de voltallige Zuid-Koreaanse schaatsploeg weet De Jong één ding zeker. 'Als we zonder plak afsluiten, zou dat zeker een tegenvaller zijn.'

Toekijken bij 10 kilometer Wat betreft de medailleoogst voor de voltallige Zuid-Koreaanse schaatsploeg weet De Jong één ding zeker. 'Als we zonder plak afsluiten, zou dat zeker een tegenvaller zijn.' Als hij alleen al aan de olympische race op de 10.000 meter in Gangneung denkt, krijgt De Jong kippenvel. 'Het blijft gewoon mijn afstand', zegt de olympisch kampioen van Turijn 2006 met pretoogjes. 'Het is de eerste keer dat ik tijdens de Olympische Spelen moet toekijken bij een tien kilometer. Dat alleen al geeft een apart gevoel.' De Jong, die bij Sotsji 2014 zijn vierde olympische medaille op de 10.000 meter veroverde (brons), wil geen voorspelling doen over de winstkansen van wereldkampioen Sven Kramer, wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen uit Gouda en olympisch kampioen Jorrit Bergsma. 'Dat doe ik niet. Ik heb ze alledrie van dichtbij meegemaakt. Ik ken die jongens goed', aldus De Jong.

'Er gaan tranen vloeien' 'Maar er gaan tranen vloeien bij het olympisch schaatstoernooi, ook op de 10.000 meter denk ik. Veel zal afhangen van de loting. Jorrit rijdt in elk geval eerder dan Sven en Ted-Jan, maar als die twee dan daarna weer tegen elkaar loten, komt er een factor bij. Zij kunnen zich dan niet alleen op de tijd van Jorrit focussen. Het zal fantastisch spannend worden.'