Experiment met delen van auto's in Den Haag

Een oplaadpaal voor een elektrische auto in Den Haag. | Foto Omroep West

DEN HAAG - Den Haag gaat de komende drie jaar experimenteren met woningbouwprojecten waar bewoners elektrische auto's gaan delen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven sloot een overeenkomst daarover met de stad. Ook Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn doen mee aan het experiment.

Door het delen van auto's zijn in de nieuwe wijken minder parkeerplaatsen nodig. Op de overgebleven ruimte kunnen de steden meer groen of speelplaatsen aanleggen. Zonnepanelen in de wijk wekken de energie voor de deelauto's op. Stilstaande auto's kunnen de overtollige energie opslaan.

Den Haag heeft drie gebieden aangedragen voor het experiment. Het gaat om het Energiekwartier, Erasmusveld en de Binckhorst. De inzet van deelauto's kan volgens Van Veldhoven leiden 'tot zo'n 20 procent minder CO2-uitstoot'.



Autodeelmaand

Maandag is ook de Haagse Autodeelmaand begonnen. Hiermee wil de gemeente Hagenaars bekendmaken met allerlei vormen van autodelen. Ze kunnen deze maand gratis een keer een deelauto uitproberen.