Vliegverkeer Rotterdam The Hague Airport stilgelegd De brandweer bij Rotterdam The Hague Airport na een brandmelding (Foto: MediaTV)

DEN HAAG - Het vliegverkeer van Rotterdam The Hague Airport heeft maandag enige tijd stilgelegen. In de kelder van de verkeerstoren was rookontwikkeling ontstaan. Een deel van het pand werd daarom ontruimd.

Een aantal medewerkers van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), werkte door vanuit een andere toren, die in noodgevallen wordt gebruikt. De overlast voor reizigers lijkt mee te vallen. 'Een aantal vluchten liep vertraging op', zei een woordvoerster van de luchthaven. 'Uiteindelijk is maar een vlucht, van British Airways naar Londen, geannuleerd. Die passagiers gaan nu mee met de eerstvolgende vlucht.' De luchthavenbrandweer onderzoekt nog wat precies de oorzaak was van de rookontwikkeling.