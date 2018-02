Regio blij met investering in spoor, maar er blijven ook wensen over

DEN HAAG - 'Een belangrijke stap' voor de bereikbaarheid van de regio, maar er moeten nog meer stappen worden gezet om dit gebied ook op langere termijn bereikbaar te houden. Dat stelt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in een reactie op het besluit om vanaf 2025 fors meer treinen te laten rijden tussen Den Haag en Rotterdam.

Het kabinet stelt 300 miljoen euro beschikbaar voor de verdubbeling van de sporen tussen Rijswijk en Delft-Zuid. Op die manier kan er vanaf 2025 elke vijf minuten een trein gaan rijden tussen Den Haag en Rotterdam.

De bedoeling is dat straks tussen beide steden acht intercity’s en zes sprinters per uur in elke richting gaan tijden. Dat is nodig, aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om het groeiend aantal reizigers te kunnen vervoeren.



Niet meer in spoorboekje kijken

De Delftse wethouder en regiobestuurder Lennart Harpe (VVD) zegt dat de regio en Delft daar blij mee zijn. 'Veertien treinen per uur, zes sprinters, acht intercity's: dat betekent dat je niet meer in het spoorboekje hoeft te kijken om te zien hoe laat de trein vertrekt.'

Hij wijst er ook op dat dat de regio al lang bezig is om woningbouw vooral rond knooppunten van het openbaar vervoer te plegen. Dat het ov nu wordt verbeterd, leidt er volgens hem weer toe dat belangrijke economische toplocaties als de TU en ook nieuwe woonwijken nog makkelijker van de grond komen.



Vier sporen tussen Delft-Zuid en Schiedam

Maar, zegt Harpe ook, de planning is dat tot 2040 nog 240.000 woningen moeten worden bijgebouwd in de regio. Daarom is het noodzakelijk dat er op termijn ook vier sporen komen tussen Delft-Zuid en Schiedam. 'We moeten de ov-verbindingen robuust houden om die woningbouwopgave ook mogelijk te maken.'

Een andere belangrijke wens van de regio is dat Schiedam Centrum de status van intercitystation behoudt. Dat gaat nu verloren omdat er meer treinen gaan rijden en er op dat station dan te weinig spoorcapaciteit is.



Schiedam intercitystation

Volgens Harpe is het enorm belangrijk voor bijvoorbeeld Voorne-Putten en de gemeenten rond Schiedam dat dat een intercitystation blijft. Een idee over hoe dat moet, is er ook al. Op de Hoekse Lijn gaat de RET met metrovoertuigen rijden. De vrijkomende spoorlijnen op Schiedam moeten aan het spoor richting Den Haag/Rotterdam worden geknoopt. Een operatie die ongeveer 40 miljoen euro kost en de regio wil daarover in het najaar in gesprek met de staatssecretaris. Harpe: 'Want dit is heel belangrijk voor een duurzame bereikbaarheid in de regio.'

Staatsecretaris Stientje van Veldhoven zegt in een reactie op de wensen van de metropoolregio dat ze het geld dat beschikbaar is, daar wil inzetten waar het het meest oplevert voor de reiziger. Daar komt het stuk tussen Rotterdam en Den Haag als heel positief uit naar voren. 'We hebben nog meer geld, maar ik moet ook naar andere regio's kijken. Bijvoorbeeld bij Schiphol is het ook erg druk en ook Utrecht heeft grote uitdagingen. Maar we kijken natuurlijk nog naar het geheel.'