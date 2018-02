Deel dit artikel:











Vermiste man dood gevonden in Den Haag Hulpdiensten aan het werk. Foto Regio 15

DEN HAAG - In het water bij de Leidsestraatweg in Den Haag is maandagmiddag een dode man gevonden. Dat bevestigt de politie. Het gaat om een man uit Voorburg die al langere tijd vermist werd.

De man werd gevonden tegenover het Louwman Museum. De politie kan nog niets zeggen over de doodsoorzaak.