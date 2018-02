Kweker 's-Gravenzande denkt aan 'moedwillige actie' na ingooien ruiten

'S-GRAVENZANDE - De eigenaar van de auberginekwekerij in 's-Gravenzande waar afgelopen weekend meerdere ruiten zijn ingegooid, heeft geen idee wie de daders zouden kunnen zijn. 'Je gaat zelfs denken aan een moedwillige actie', zegt kweker Arjan van Onselen.

Bij een kas bij Poeldijk zijn eind januari ook ruiten ingegooid. Het is onduidelijk of er een verband is tussen de twee incidenten. 'Pas als we een verdachte hebben aangehouden kunnen we kijken of die verantwoordelijk is voor meerdere zaken. Dus vooralsnog hebben we dat verband niet kunnen leggen', aldus politiewoordvoerder Cor Spruijt.

De politie bevestigt dat er bloed is aangetroffen bij de kapotte ruiten. 'Het bloed is veiliggesteld, we gaan kijken of het hoort bij iemand die in de databank zit. Mocht dat niet zo zijn, dan hopen we in de toekomst een dader aan te houden en dan zullen we kijken of het bloed van die dader afkomstig is.'



Camera's

De ruiten zijn inmiddels hersteld bij de auberginekweker. Van Onselen gaat extra camera’s ophangen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen.