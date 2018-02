Buurt in actie tegen prostitutie in Doubletstraat

DEN HAAG - Omwonenden van de Haagse Doubletstraat willen dat de prostitutie uit de straat verdwijnt. Zondag voeren ze actie voor sluiting van de straat. 'Mensen willen geen mensenhandel in hun achtertuin', zegt initiatiefneemster Saskia Tannemaat.

Volgens Tannemaat staat de straat bekend als de goedkoopste prostitutiestraat van Nederland. 'Er wordt 30 euro voor een vrouw gevraagd. Dat is niet acceptabel', zegt Tannemaat.

Buurtbewoners ervaren volgens haar veel overlast. 'Het is altijd mis. Iedereen wordt er heel verdrietig van dat het kan en dat het in je achtertuin gebeurt. De situatie is mensontwaardig.'



Uitbuiting door Hongaarse familie

Vorige week nog stond een Hongaarse familie voor de rechter voor het uitbuiten van zo'n 25 vrouwen, voornamelijk in de Haagse Doubletstraat. Het was voor de buurtbewoners extra aanleiding om actie te voeren.

De actievoerders willen niet alleen dat de straat sluit, ze willen ook dat er goede opvang komt voor de prostituees. 'Er moet geïnvesteerd worden in goede uitstapprogramma's voor vrouwen. Het is niet onze bedoeling om de dames lastig te vallen. Die hebben het al moeilijk genoeg.'



'Er gebeuren dingen die niet kunnen'

Is ze niet bang dat de prostitutie naar de illegaliteit verdwijnt wanneer de Doubletstraat wordt gesloten? 'Natuurlijk ben ik daar bang voor, maar dat is geen reden om de straat open te houden. Elke straat die dichtgaat, is er eentje. In de Doubletstraat gebeuren dingen die niet kunnen. En illegaal is illegaal. Je houdt een drugspand toch ook niet open?'

De demonstratie begint zondag om 14.00 uur. De actievoerders lopen van het Spinozabeeld op de Paviljoensgracht door de Doubletstraat. 'We delen rozen uit aan de vrouwen om te laten merken dat we niet tegen hen zijn.'