Onze Olympiërs: Kjeld Nuis gaat niet naar Zuid-Korea om te genieten Kjeld Nuis. (Foto: ANP) Kjeld Nuis in actie tijdens het olympisch kwalificatietoernooi. (Foto: Orange Pictures)

ZOETERWOUDE - Nog drie dagen en dan gaan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea van start met de openingsceremonie. We volgen de negen deelnemers uit onze regio nauwlettend. In aanloop naar Pyeongchang 2018 stellen we elke dag één van onze olympiërs aan je voor. Vandaag: schaatser Kjeld Nuis.

Ondanks dat de 28-jarige Zoeterwoudenaar nog zijn debuut moet maken op de Olympische Spelen, wordt hij gezien als één van de topfavorieten. Nuis is namelijk regerend wereldkampioen op beide afstanden waaraan hij deelneemt: de 1000 en 1500 meter. 'Dat geeft ook wel druk', geeft hij toe. 'Aan de andere kant: ik had vorig jaar ook alle internationale 1000 meters gewonnen voordat ik aan de start stond van mijn WK. En toen pakte ik hem ook. Dat heeft wel vertrouwen gegeven.'

Circus Al sinds 2009 schaatst de Zoeterwoudenaar voor de ploeg die tegenwoordig LottoNL-Jumbo heet en onder leiding staat van de Haagse coach Jac Orie . Hij veroverde zesmaal een gouden medaille op de NK afstanden, werd vier keer winnaar van een World Cup-klassement en behaalde op het WK sprint zilver in 2016 en brons in 2017. Op de olympische 1000 meter neemt Nuis het in Zuid-Korea onder meer op tegen Kai Verbij uit Hoogmade. 'Ik ga er niet heen om te genieten. 'Tuurlijk hoor ik iedereen zeggen dat het één groot circus is. Maar ik ben gewoon supergefocust op die twee ritten die ik daar ga rijden. Daar heb ik heel veel zin in. Ik wil heel graag hard schaatsen daar.'

Schema Wanneer voor Nuis de Spelen geslaagd zijn? 'Ik ga nu niet roepen: zoveel keer goud', zegt de winnaar van het olympisch kwalificatoernooi op zowel de 1000 als 1500 meter . 'Ik ga gewoon proberen daar alles goed te doen. En twee keer proberen de beste race van mijn leven te rijden. Als dat goed komt, dan gaan we kijken wat dat waard is.' Dinsdag 13 februari: 1500 meter

Vrijdag 23 februari: 1000 meter

