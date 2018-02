Max Caldas gekozen tot beste coach van de wereld

LEIDERDORP - De bondscoaches van de Nederlandse hockeyteams zijn in de prijzen gevallen bij het jaarlijkse gala van de internationale hockeyfederatie FIH. Leiderdorper Max Caldas, de bondscoach van de hockeyers, werd gekozen tot beste mannelijke coach van vorig jaar.

Alyson Annan, de bondscoach van de hockeysters, is in Berlijn uitgeroepen tot beste vrouwelijke coach van de wereld in 2017. Annan boekte vorig jaar veel succes met het vrouwenteam, dat in de zomer Europees kampioen werd en in het najaar de Hockey World League won.

Caldas veroverde met de mannen de Europese titel. De geboren Argentijn moest wel de prijs delen met de Nieuw-Zeelander Shane Mcleod, de bondscoach van het Belgische mannenelftal. Caldas was ook in 2014 de beste coach van het jaar, toen hij bondscoach was van de Nederlandse hockeyvrouwen.



Buiten de prijzen

Lidewij Welten, beste hockeyster van de wereld in 2015, was een van de drie genomineerden voor beste speelster van het jaar, maar zij kreeg de prijs niet. Die ging naar de Argentijnse Delfina Merino. Ook Xan de Waard viel buiten de prijzen. Ze maakte kans op de titel grootste talent van het jaar, maar zag die prijs gaan naar de Argentijnse Maria José Granatto.

Bij de mannen zaten geen Nederlandse hockeyers bij de laatste drie kanshebbers. De Belg Arthur van Doren was hier de grote winnaar. Hij werd uitgeroepen tot zowel beste hockeyer van het jaar als grootste talent.