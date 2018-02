West Wekker: Protest tegen prostitutie en regio blij met extra treinen

REGIO - Goedemorgen! Word lekker wakker met een kopje koffie of thee. Met deze West Wekker ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw regio!

1. Buurt in actie tegen prostitutie in Doubletstraat

Omwonenden van de Haagse Doubletstraat willen dat de prostitutie uit de straat verdwijnt. Zondag voeren ze hier actie voor. 'Mensen willen geen mensenhandel in hun achtertuin', zegt initiatiefneemster Saskia Tannemaat.

2. Vermiste man dood gevonden in Den Haag

In het water bij de Leidsestraatweg in Den Haag is gisteren een dode man gevonden. De man uit Voorburg was al langere tijd vermist.

3. Regio blij met investering in spoor, maar er blijven ook wensen over

Een 'belangrijke stap' voor de bereikbaarheid van de regio, maar er moeten nog meer stappen worden gezet om dit gebied ook op langere termijn bereikbaar te houden. Dat stelt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in een reactie op het besluit om vanaf 2025 fors meer treinen te laten rijden tussen Den Haag en Rotterdam.

4. Kweker 's-Gravenzande denkt aan 'moedwillige actie' na ingooien ruiten

De eigenaar van de auberginekwekerij in 's-Gravenzande waar afgelopen weekend meerdere ruiten zijn ingegooid, heeft geen idee wie de daders zouden kunnen zijn. 'Je gaat zelfs denken aan een moedwillige actie', aldus kweker Arjan van Onselen.

Weer

Het is koud! De temperatuur ligt in de ochtend rond -4 graden en klimt in de loop van de dag naar +3 graden. De zon schijnt flink.

Vanavond op TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met deze week onder meer aandacht voor een trambestuurster die hard op haar hoofd wordt geslagen door een man die ze heeft aangesproken omdat hij een joint draaide in de tram. De verdachte is duidelijk in beeld.