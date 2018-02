'Al moet ik de hele week aardappelen schillen, het lijkt me een fantastische ervaring'

GOUDA - Jolanda van Dongen uit Gouda mag een week meedraaien in de keuken bij de Israëlisch-Britse kok Yotam Ottolenghi in Londen. De chef-kok van kookatelier Betty Blue kreeg dit voor elkaar door de stoute schoenen aan te trekken en de topkok een sollicitatiebrief te sturen.

'Ik heb hem in november ontmoet toen hij zijn boek kwam promoten', vertelt Van Dongen. 'Toen heb ik hem die brief overhandigd, samen met mijn cv, wat Facebookposts over Ottolenghi en wat foto’s van wat ik zelf zoal gekookt heb. Later heb ik hem die brief ook nog gemaild en toen kreeg ik een reactie: wanneer ik kwam.'

In de week van 12 maart is ze een week lang welkom in Nopi, in hartje Londen. Wat voor werkzaamheden ze daar mag verrichten, weet Van Dongen niet. 'Ik ga er 'open' naartoe. Maar al moet ik de hele week aardappelen schillen, dan lijkt het me nóg een fantastische ervaring. Ik vind het heel interessant om te werken met zo'n team.' Maar hoe gaaf ze het ook vindt om daar te werken, niemand hoeft bang te zijn dat ze haar zaak in Gouda opgeeft. 'Ik heb het hier namelijk goed naar mijn zin.'



'Beetje zenuwachtig'

Het aftellen voor haar Londense avontuur is inmiddels begonnen. Nog een ruime maand, dan is het zover. 'Ik word wel een beetje zenuwachtig', geeft Van Dongen toe. 'Ik ga het boek van Nopi nog even doorspitten en uitzoeken welke gerechten daar nu op het menu staan. Zodat ik alvast wat kan uitproberen...'