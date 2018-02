IJsbanen in De Lier en Ammerstol als eerste in de regio open

DE LIER - Er kan dinsdag geschaatst worden in De Lier. De ijsbaan van Hard Gaat-ie is sinds 9.00 uur open. Ook in Ammerstol kun je de ijzers onder binden.

Volgens ijsmeester Wim van den Berg ligt het ijs in De Lier er schitterend bij. De hele nacht is er hard doorgewerkt om de baan in orde te krijgen. 'Maandagavond zijn we begonnen en we hebben elkaar de hele nacht afgewisseld', vertelt Van den Berg. Het ijs moest dinsdagochtend vroeg nog even 'uitharden', maar om 9.00 uur konden de eerste schaatsers, die al vroeg bij het hek stonden te wachten, het ijs op.







Wie een rondje wil schaatsen dinsdag moet er wel snel bij zijn, want volgens de ijsmeester kan het snel klaar zijn met de ijspret. 'De zon gaat zo weer schijnen, het is afwachten hoe lang het ijs goed blijft.'Ook in Ammerstol ligt er ijs, bij ijsclub Vooruitgang. Ook hier ging de baan rond 9.00 uur open.