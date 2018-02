Vrijwilliger jankend van geluk over geslaagde schaatsbaan: 'Hier heb je alles voor over'

DEN HAAG - 'Zo mooi dat het weer gelukt', vrijwilliger van schaatsverenging Hard Gaat-ie Dolf van der Knaap laat zijn emoties de vrije loop nu er geschaatst kan worden in De Lier. Om 9.00 uur gingen de eerste schaatsers het ijs op. De hele nacht waren de vrijwilligers van de vereniging in touw om dit mogelijk te maken.

'Ik ben schaatser in hart en nieren, dan heb je er alles voor over om dit voor elkaar te krijgen', vertelt Van der Knaap met een snik in zijn stem. Vanaf 2.00 uur vannacht was hij op de schaatsbaan te vinden. Samen met de andere vrijwilligers zorgden hij ervoor dat de baan de hele nacht besproeid werd. Het geheim van de glanzende, scheurvrije ijsvlakte is krijt. 'Dat moet er steeds als een laagje tussen gespoten worden. Anders krijgt de zon invloed op de zwarte ondergrond.'

Van der Knaap verwacht een topdag op de schaatsbaan. 'Als er straks bewolking komt en er blijft een windje staan, dan blijft het ijs wel goed'. Maar de vrijwilliger kijkt vooral uit naar woensdag: 'Dan zijn de kinderen 's middags vrij van school en wordt het een groot feest. Hopelijk vriest het vannacht nog harder.' Van der Knaap zal weer een nacht doorhalen om ook woensdag voor een mooie ijsbaan te zorgen. 'Maar nu eerst naar huis voor een kopje koffie, dan ben ik straks weer terug.'