Deel dit artikel:











Doek valt voor Picknick Festival: 'Moeilijk te financieren' Het Picknick Festival vond plaats in het Van der Werfpark. (Foto: Facebook Pickniek Festival)

LEIDEN - Het doek is gevallen voor het jaarlijkse Picknick Festival in Leiden. Het festival - dat op zondagen in juli plaatsvond in het Van der Werfpark - bestond vier jaar.

Het Picknick Festival was opgezet als een gratis toegankelijk evenement waarbij bezoekers zelf hun goedgevulde picknickmand mochten meenemen. Ze werden in het park getrakteerd op een dag vol live muziek, theater en kinderactiviteiten. 'Iets dat past bij het gedachtegoed van Picknick, maar wat het tegelijkertijd ook moeilijk maakt om het festival te financieren', legt de organisatie uit. 'Het Picknick Festival was daardoor erg afhankelijk van de inkomsten van derden. De afgelopen jaren namen die steeds meer af. Dit leidde er het afgelopen jaar toe dat we voor het eerst entreegeld moesten vragen. Iets waar wij eigenlijk niet helemaal achter staan en ook niet past binnen het concept en uitgangspunt van het festival.' Ook het weer speelde een belangrijke rol bij het nemen van het besluit om te stoppen met dit evenement. Volgens organisator Bas Schreuder heeft het verleden uitgewezen dat vier zondagen in de zomer niet garant staan voor goed weer, zo zei hij bij mediapartner Unity. 'Om dit evenement rendabel te krijgen, is Picknick natuurlijk ook afhankelijk van het aantal bezoekers. Als die vanwege slecht weer wegblijven, heeft dit direct financiële consequenties.'